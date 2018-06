14.00: Szwecja – Korea | Typ: 1 | Kurs: 2.15 (STS)

Spotkanie bez wyraźnego faworyta, ale dzięki temu kursy są dosyć wysokie i można ładnie podbić kurs. Kibice obu ekip patrząc się na ostatnie wyniki zespołów, nie mogą patrzeć zbyt optymistycznie w najbliższą przyszłość. Koreańczycy w trzech ostatnich meczach przegrali dwa (z Bośnią oraz Senegalem) oraz bezbramkowo zremisowali z Boliwią. Szwedzi mają niewiele lepszą średnią, ponieważ zremisowali bezbramkowo dwa mecze (z Peru i Danią tuż przed mistrzostwami) oraz przegrali 0:1 z Rumunią. Rekordu strzeleckiego tutaj też nie przewidujemy, ponieważ w sześciu spotkaniach tych ekip, jedynie Koreańczycy raz znaleźli sposób na pokonanie rywala.

17.00: Belgia – Panama | Typ: 1 | Kurs: 1.2 (STS)

Mecz w którym faworyt jest jeden i powiedzmy sobie szczerze, Belgia w tym meczu może tylko stracić. Jeżeli wygra z Panamą, to wszyscy przyjmą to za pewnik, na zasadzie tak musiało być. Natomiast każdy inny rezultat będzie uznawany za sensację, jeszcze większą niż porażka Niemiec czy remis Brazylii. Belgowie dobrze radzili sobie w sparingach przed mundialem, w tym pokonując Kostarykę (grającą na podobnym poziomie co Panama) 4:1. Panama natomiast tuż przed wylotem do Rosji przegrała z Norwegią 0:1.

20.00: Tunezja – Anglia | Typ: X | Kurs: 4.15 (STS)

To spotkanie opisywaliśmy już w w ramach Wydarzenia dnia (podlinkujcie). Zdecydowanym faworytem tego pojedynku są Anglicy. Jednak ten mundial lubi zaskakiwać w tej pierwszej serii gier, o czym przekonali się chociażby Niemcy czy Brazylijczycy. Tunezja potrafi sprawić dużo problemów dużo lepszym zespołom, czego dowód mieliśmy podczas sparingów z Portugalią, który zremisowali 2:2, oraz z Hiszpanią, który co prawda przegrali, ale tylko 0:1 po wyrównanej grze. Anglicy nie przyjechali na ten mundial tak silni, jak w poprzednich latach, więc wydaje się, że w tym meczu powinien paść remis.

Stawka: 5zł | Całkowity kurs: 11.07 | Możliwa wygrana: 48,70 zł