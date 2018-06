Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem tego pojedynku są Anglicy. Wpływ na taką ocenę na pewno miały poprzednie mecze w wykonaniu obu ekip. Patrząc na trzy ostatnie spotkania, to piłkarze z Wysp Brytyjskich wygrali dwa mecze (z Kostaryką i Nigerią), oraz zremisowali z Włochami. Tunezyjczycy natomiast dwa zremisowali (z Portugalią oraz Turcją) oraz przegrali z Hiszpanami. Zawodnicy Garetha Southgate'a lepiej radzili sobie w spotkaniach towarzyskich przed mundialem, ale widać, też ze Tunezyjczycy, mimo gorszych wyników, również stawiali ciężkie warunki faworytom. 2:2 z Portugalią, oraz porażka zaledwie 0:1 z Hiszpanią (która była wtedy jeszcze przed zwolnieniem Julena Lopeteguiego) na pewno powinna dać dużo do myślenia.

Typy na zwycięzcę (STS)

Tunezja: 6.90

Remis: 4.15

Anglia: 1.50

W dotychczasowych 11 spotkaniach padało średnio 2.27 gola na mecz, co trzeba uznać za całkiem przyzwoity wynik. Czy w meczu Tunezji z Anglią zostanie podtrzymana średnia, albo najlepiej i podwyższona? Niczego nie przesądzamy przed rozpoczęciem spotkania, ale nie wiele na to wskazuje, żebyśmy mieli w poniedziałkowy wieczór grad bramek. W poprzednich 6 pojedynkach Anglików padło 8 bramek, co daje średnią 1,33 na mecz. W takiej samej ilości spotkań Tunezyjczyków padło bramek 1,83, jednak tutaj wynik jest lekko zawyżony ze względu na sparingi z Turcją i Portugalią, gdzie padły po 4 bramki.

Typy na liczbę bramek:

Poniżej 1,5 bramki – 2,80

Powyżej 1,5 bramki – 1,40

Poniżej 2,5 bramek – 1,60

Powyżej 2,5 bramek – 2,25