16.00: Francja - Argentyna

Pierwsze spotkanie 1/8 finału podczas którego zmierzą się dwaj pretendenci do wygrania całych mistrzostw świata. Francuzi awansowali z pierwszego miejsca w grupie, nie przegrywając przy tym żadnego spotkania. Wygrali z Australią 2:1, wygrali także z Peru 1:0. Dopiero w ostatnim meczu z Danią padł remis 0:0, jednak ani Francuzom nie zależało w tym spotkaniu na wygranej (byli na pierwszym miejscu), a i Duńczycy dzięki remisowi mieli zapewnione wyjście z grupy.

Argentyńczycy natomiast do samego końca musieli drżeć o awans. W pierwszym meczu zaledwie zremisowali z Islandią 1:1, była szansa dla "Albicelestes" aby wygrać to spotkanie, ale Leo Messi nie wykorzystał karnego. Po tym meczu przyszedł pogrom od Chorwatów (0:3) i sytuacja pretendentów do wygrania mistrzostwa zrobiła się bardzo nieciekawa. W ostatnim meczu fazy grupowej Argentyńczycy po dramatycznym meczu wygrali z Nigerią 2:1 i dzięki zwycięstwu Chorwacji nad Islandią (2:1) to zawodnicy Jorge Sampaoliego zagrają w 1/8 finału z Francuzami.

20.00: Urugwaj - Portugalia

Kolejne spotkanie 1/8 finału, w którym Urugwajczycy zagrają z aktualnymi mistrzami Europy, czyli Portugalią. Urusi na tym turnieju generalnie nie zachwycają. Dwa pierwsze spotkania odpowiednio z Egiptem oraz Arabią Saudyjską wygrali, ale tylko po 1:0. Dopiero w ostatniej kolejce, kiedy Urugwajczycy grali z Rosją, wygrali pewnie 3:0. Należy mieć jednak na uwadze, że obydwa zespoły miały już wtedy pewny awans do następnej rundy i rangą spotkania było tylko wyjście z pierwszego miejsca oraz uniknięcie teoretycznie mocniejszego przeciwnika. Rosjanie najwyraźniej stwierdzili, że jest im to jest obojętne na kogo trafią, ponieważ do wyboru była albo Portugalia, albo Hiszpania, a więc dwa bardzo silne zespołu.

Portugalczycy zakończyli fazę grupową z 5 punktami, chociaż nie przyszło im to z łatwością. W pierwszy meczu zremisowali z Hiszpanią 3:3, która kilka dni wcześniej zwolniła selekcjonera, następnie po ciężkim meczu wygrali zaledwie 1:0 z Marokiem, a w 3. kolejce fazy grupowej zremisowali 1:1 z Iranem. Tak jak podczas Euro 2016 Portugalia nie zachwyca, wtedy jednak udało im się wygrać cały turniej. Czy tak będzie i tym razem?

Możecie dokonać symulacji fazy pucharowej mistrzostw świata i oceńcie, czy Portugalczycy mają szanse powtórzyć sukces sprzed 2 lat i zostaną kolejnym zespołem, który będzie jednocześnie mistrzem świata i Europy.