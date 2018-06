Piłkarze bardzo chętnie okazuj± swoje dobre serce i często uczestnicz± w najróżniejszych akcjach charytatywnych. Tym razem z inicjatyw± wyszedł piłkarz PSG, a także reprezentant Francji, Kylian Mbappe.

19-latek stwierdził, że nie chce pobierać pieniędzy za grę w reprezentacji, ponieważ wystarczaj±cym wynagrodzeniem dla niego jest sama gra w kadrze "Trójkolorowych".

Po kontakcie ze swoimi prawnikami, stwierdził, że cało¶ć pieniędzy, jakie otrzyma za występ na mundialu przekaże na cele charytatywne. Mowa o niemałej kwocie, ponieważ napastnik reprezentacji Francji otrzymuje 20 tysięcy euro za każde spotkanie w którym zagra. Łatwo obliczyć, że na obecn± chwilę mowa o kwocie rzędu 80 tysięcy euro, a jeżeli Francja przejdzie do kolejnych faz to ta suma może być jeszcze większa.

Francuzi w 1/8 finału zagraj± z reprezentacj± Argentyny, a to dopiero pocz±tek ich drogi do finału na moskiewskich Łużnikach. Jeżeli "Les Blues" dojd± do finału i w każdym ze spotkań zagra Mbappe, to na cele charytatywne zostanie przekazane około 140 tysięcy euro.

Na kogo mog± trafić Francuzi w kolejnych fazach? Czy kwota około 150 tys. euro przekazane na cele charytatywne przez Mbappe jest możliwa? Możecie przeprowadzić symulację fazy pucharowej mistrzostw ¶wiata i sprawdĽcie ile pieniędzy może przekazać napastnik reprezentacji Francji na cele charytatywne.

Kylian Mbappe podczas trwaj±cego mundialu zagrał we wszystkich trzech spotkaniach, spędzaj±c na boisku w sumie 177 minut. W tym czasie udało mu się wpisać raz na listę strzelców. Było to w meczu przeciwko Peru.