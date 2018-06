przemo1033 przed chwilą 0

To jak z naszą flotą morską. Podobno istnieje. Albo niezwykle ważnym porozumieniem z Izraelem, które nikogo nie interesuje na świecie. Polska sama wszczęła jakaś zadymę, sama zaczęła się układać z Izraelem jak te zadymę zamknąć. Izrael nigdy nie twierdził, że były polskie obozy zagłady. Wszyscy wiedzą, że Niemcy je utworzyli. Jaki jest sens ścigania jakiegoś dziennikarza np. z Los Angeles z podrzędnej gazety za to, że napisał polskie obozy zagłady, w których Niemcy mordowali Żydów. Tak pytam z ciekawości. Czy Polska nie ma ważniejszych rzeczy do roboty? Niedawno wróciłem z wakacji i chyba największym problemem jest kumoterstwo, piraci na drogach i ogólnie złodziejstwo i pasożytnictwo plus skomplikowane prawo , oraz coraz to nowe pomysły i obciążenia dla biznesu. Żydzi i holocaust to nie jest najważniejszy problem Polski. Jak zresztą cała ta kadra. Wszak futbol to rzecz poboczna w życiu dojrzałego społeczeństwa.