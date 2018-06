marek.lenarski 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

PRZEKRĘT W SPORT.PL !!!! PRZEKŁAMANE ZOSTAŁY SŁOWA LINEKERA !!! TO JEST PODŁE ZE STRONY SPORT.PL !!! tweet byłego angielskiego napastnika wygl±da następuj±co:

Japan and Poland seem to have settled on 1-0 and no contact. Big gamble. If Senegal equalise Japan will go out.

A zatem ego wypowiedĽ miała zupełnie inny sens - nie chodziło mu o ustawkę, ale o podjęcie dużeggo ryzyka przez Japonię bo przecież Senegal cały czas był w grze i mógł zdobyć bramkę, która by wyeliminowała Japonię z turnieju.

Nawet je¶li kto¶ nie zna angielskiego i tłumaczy za pomoc± tłumacza google otrzyma następuj±ce tłumaczenie:

Wydaje się, że Japonia i Polska rozstrzygnęły na 1-0 i nie miały kontaktu. Wielki hazard. Je¶li Senegal wyrówna, Japonia wyjdzie.

Prawdopodobnie muszę to zgłosić Garemu Linekerowi że najpopularniejszy polski portal sportowy przekręca jego słowa !!!!