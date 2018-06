tomtg123 pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Grosicki - zrozum nas, to wła¶nie wynik jest do zapomnienia, bo wynik w tym meczu był zupełnie nieistotny. A te ostatnie 10 minut zostanie w pamięci każdego, kto to widział.

Za 10 lat będę pamiętał końcówkę tego meczu, a nie jego wynik.

To naprawdę nie ma znaczenia czy mamy 3 punkty, czy zero.

Natomiast ma znaczenie, ze mamy powód do wstydu i wcale tu nie chodzi o punkty.