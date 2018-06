- Dzisiaj na treningu będzie gierka – mówił czasem trener, a gdy wszyscy się ucieszyli – dodawał – na utrzymanie. U¶miechy momentalnie znikały z twarzy amatorskich piłkarzy. Samo wymienienie podań bez d±żenia do zdobycia bramki, nie było zbyt ciekawe. O ile granie w ten sposób miało jaki¶ sens, tak ogl±danie takiego meczu zakrawało o masochizm.

Pierwsza połowa spotkania Anglii z Belgi± przypominała wła¶nie ten rodzaj treningu. Oba zespoły przyst±piły bowiem do tego meczu z zapewnionym awansem do rundy pucharowej. Rozstrzygn±ć należało tylko, kto awansuje z pozycji lidera i w 1/8 zmierzy się z Japoni±, a póĽniej trafi do trudniejszej czę¶ci „drabinki”.

Pewne swojego zespołu Belgijskie media dały selekcjonerowi przyzwolenie na cyniczn± grę z Anglikami wymierzon± w zajęcie drugiego miejsca. Wtedy tuż po wyj¶ciu z grupy trafiliby na teoretycznie trudniejsz± Kolumbię, ale je¶li udałoby się j± pokonać, to czekałby na nich lepszy z pary Szwecja – Szwajcaria. W dodatku trzy z czterech meczów graliby w Moskwie, w której mieszkaj± podczas mundialu.

Januzaj przerwał nudę

To był prawdziwy mecz o honor! Gra toczyła się o uratowanie tak wzniosłych warto¶ci jak sportowa duma, szacunek do kibiców i rywalizacja na serio. Pierwsza połowa wskazywała, że obie drużyny przejd± do historii M¦, jako jedne z najbardziej wyrachowanych. Belgii nie zależało bowiem na strzeleniu gola i wskoczeniu na pozycję lidera. Anglicy też nie kwapili się z atakami.

Dopiero w drugiej połowie twardzieli, którzy nie zasnęli, rozpie¶cił Adnan Januzaj. Belg przygotował sobie piłkę z prawej strony pola karnego i po serii zwodów idealnie trafił w piłkę. Dokręcił j± na dalszy słupek bramki Pickforda i trafił niemal w okienko. Była to jedyna bramka w tym meczu.

Kto będzie prawdziwym zwycięzc±?

Choć obaj selekcjonerzy wymienili niemal wszystkich podstawowych zawodników z poprzednich spotkań, to bardziej na wygranej paradoksalnie zależało Anglikom. Na to wskazywał przebieg spotkania, w którym druga połowa była zdecydowanie lepsza. Po zmianie stron piłkarze dali się porwać emocjom i pu¶cili nogę z hamulca. Przestali też my¶leć o kolejnych rundach, klasyfikacji fair play, żółtych kartkach i wzięli się za grę w piłkę.

Piłkarze Southgate’a chcieli unikn±ć Kolumbijczyków, ale to się nie udało się. Czy na tym strac±? Czas pokaże. Belgia natomiast, mimo jasnych deklaracji, że nie zagraj± o pełn± pulę, zwycięża w grupie G i zagra z Japoni±.

Kto naprawdę wygrał w tym meczu pokaż± kolejne rundy mundialu. Na pewno nie zwyciężyło kunktatorstwo i za to chwała obu drużynom.

