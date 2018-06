Przed ostatni± kolejk± w grupie G niemal wszystko było jasne. Niemal, bo wiedzieli¶my tyle, że w 1/8 finału zagraj± Anglia i Belgia, ale nie wiedzieli¶my, kto zajmie pierwsze, a kto drugie miejsce w tabeli. Wiedzieli¶my też, że do domów wróc± Tunezyjczycy i Panamczycy, jednak nie wiedzieli¶my, kto w grupie zajmie miejsce trzecie, a kto czwarte.

W meczu o honor triumfowali Tunezyjczycy. Triumfowali, choć spotkanie zaczęło się dla nich Ľle. W 33. minucie samobójczego gola strzelił bowiem Yassine Meriah.

Tunezyjczycy się jednak nie załamali, zaatakowali, za co otrzymali nagrodę. W 51. minucie podanie Wahbiego Khazriego wykorzystał Fakhreddine Ben Youssef. Kwadrans póĽniej, asystuj±cy Khazri był bohaterem, bo to on wykorzystał podanie Oussamy Haddadiego.

Tunezja wygrała 2:1, dzięki czemu zajęła trzecie miejsce w grupie za plecami Belgii i Anglii. W decyduj±cym spotkaniu tej grupy Belgowie pokonali Anglików w Kaliningradzie 1:0 po golu Adnana Januzaja.