Mecz z Japoni± udało się wygrać 1:0. To było dobre spotkanie?

Jan Bednarek: Najważniejsze było to, aby¶my wygrali i nie stracili bramki. A ten cel udało się osi±gn±ć. Choć w trochę dziwnych okoliczno¶ciach, bo dziwna była końcówka. Nigdy takiej nie miałem. Ale taka jest piłka. Nie chcieli¶my stracić bramki i wychodzić przed szereg. Oni nie chcieli atakować, my chcieli¶my grać, tak jak kazał nam trener, więc czekali¶my na nich.

Jest pan jednym z najmłodszych piłkarzy reprezentacji na mistrzostwach ¶wiata. W Wołgogradzie zdobył pan bramkę. To był sygnał, że w obronie pojawi się ¶wieża krew?

Zawsze jest tak, że do drużyny dochodz± młodzi zawodnicy, czyli ¶wieża krew, i my¶lę, że mieli¶my udane poł±czenie do¶wiadczenia z domieszk± młodo¶ci. A w dwóch poprzednich meczach po prostu co¶ nie funkcjonowało. Przegrali¶my oba spotkania i nie mamy awansu.

Akcja bramkowa była ćwiczona na treningach?

Nie da się wytrenować identycznej sytuacji, jak może być w meczu. Byli¶my umówieni kto idzie w który sektor, pobiegłem i udało się. Ale pobiegłem tam, bo kazali mi Robert Lewandowski i Kamil Glik. Chciałem i¶ć na krótki słupek, a oni mnie wysłali na drugi. Jak się okazało – mieli rację.

Na ¶rodku obrony zagrał pan z Glikiem, po raz pierwszy od pocz±tku. Jak się grało?

Przez chwilę występowali¶my razem w meczu z Kolumbi±. A dzi¶ było super. Graj±c obok takiego zawodnika jak Kamil można się bardzo dużo nauczyć i i¶ć do przodu. Bardzo cieszę się, że miałem tak± okazję. Oby nie ostatni raz.

Na pocz±tku pierwszej połowy Glik pana uratował, kiedy pod naszym polem karnym podał pan piłkę pod nogi rywali.

To była zła decyzja. Powinienem grać do przodu, a zagrałem do tyłu. Mogę się tylko cieszyć, że nic się nie stało.

Trudno było zostać w Soczi i przygotowywać się do pożegnalnego meczu z Japoni±?

Ciężko gra się w meczu o nic kiedy wiesz, że szansa jest stracona. Ale wiedzieli¶my, że najważniejsze jest to by¶my byli po tym meczu zadowoleni, by¶my wygrali i zagrali dla kibiców. To im chcieli¶my dać rado¶ć, im chcieli¶my dać powód do u¶miechu. I udało się.