Sebastian Staszewski: Zwycięstwo z Japoni± to dla was pocieszenie?

Kamil Glik. Jakie¶ pocieszenie na pewno, ale humorów i tak nie mamy dobrych. Z rado¶ci nie skaczemy. Ale na koniec mundialu był przynajmniej jaki¶ pozytywny akcent. Nie jest to jednak takie pocieszenie, które zakryje to, jak grali¶my na tych mistrzostwach ¶wiata.

Japonia pokonała Kolumbię, zremisowała z Senegalem, a póĽniej przegrała z Polsk±, która nie dała rady Senegalowi i Kolumbii. Co się zmieniło, że w końcu wygrali¶my?

Gdyby¶my to wiedzieli to byliby¶my m±drzejsi i te dwa pierwsze mecze wygl±dałyby inaczej. W czwartek zagrali¶my najlepszy mecz na mundialu pomimo tego, że nie było łatwo biegać. W Wołgogradzie było całkiem inne powietrze, niż w Soczi, nie było czym oddychać. Ale to tak samo przeszkadzało nam, jak i rywalom. Jak się okazało, nam przeszkadzało to mniej.

Pomógł nam powrót do bazowego dla tej reprezentacji ustawienia 4-4-1-1?

Na pewno nam nie przeszkodził. Wrócili¶my do systemu w którym wiedzieli¶my, jak mamy grać, w którym mogli¶my walczyć w niskim i ¶rednim pressingu, kontratakować. I trzeba powiedzieć, że zobaczyli¶my w końcu mecz reprezentacji takiej, jak± znali¶my z eliminacji.

Naciskał pan na to, aby zagrać przeciwko Japonii?

Nie naciskałem. Od pocz±tku ustalenia były takie, że wyst±pię w trzecim meczu. I tak było.

Dzi¶ poczuł pan, że powinien pan zagrać także z Kolumbi±?

Nie ma co grzebać w trupach. Na pewno serce chciało grać już w pierwszym meczu. Ale trener podj±ł tak± decyzję, a nie inn±, stwierdził, że na ten mecz nie jestem gotowy. A ja powiedziałem „OK”. Mam uraz, który generalnie jest na pięć, sze¶ć tygodni, a ja jestem dopiero w trzecim tygodniu rehabilitacji. Więc i tak fajnie, że udało się wyrobić na półtorej meczu. To jest wielka sprawa. W dużej mierze to, że wróciłem, to zasługa mojej żony, która woziła mnie na rehabilitacje na ¦l±sku, latała ze mn± do Nicei. Pokonali¶my razem kilka tysięcy kilometrów. Mistrzostwa nie wyszły dobrze, ale ja mam przynajmniej fajn± historię.

Gdyby selekcjoner przyszedł do pana i powiedział: „Kamil, zagraj z Kolumbi±” to by pan zagrał?

Zagrałbym. Znacie mnie.

A gdyby tak powiedział przed Senegalem?

Gdyby tak powiedział to też bym zagrał. Serce chciało. Ale znacie selekcjonera, nie chciał ryzykować, podszedł do tego racjonalnie, zadecydował, że nie jestem gotowy. Rozczarowany jednak nie byłem, bo trzeba było podej¶ć do tego nie emocjonalnie, ale spokojnie i sportowo.

Podj±ł pan już decyzję dotycz±c± pana przyszło¶ci w reprezentacji Polski?

Nie, jeszcze nie. Muszę odpocz±ć, bo od 19 maja, gdy zakończyli¶my sezon, nie miałem wolnego dnia. Inni zawodnicy odpoczęli, a ja od razu pojechałem do Juraty. Dzi¶ więc o tym nie my¶lę. Chwilę musicie poczekać. O pewnych rzeczach muszę porozmawiać, odbyć kilka rozmów. Potrzebuję trochę czasu. I wtedy was poinformuję.

