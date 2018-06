t0tylk0ja godzinę temu Oceniono 1 raz 1

To prawda, że Kurzawa ma laser w nodze jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, ale z Nigerią pokazał, że nie tylko i dzisiaj też, był aktywny, nie bał się wychodzić do podań odważnie podawać (choć często nie miał komu) . Cały czas przed mundialem w komentarzach pisałem, że Kurzawa musi jechać na mundial, pojechał... tylko szanse dostał za późno. Nikt, nawet dziennikarze nie promowali Rafała. Może to i polska liga, ale jeśli zawodnik regularnie po kilka, a nawet kilkanaście razy w meczu uderza piłkę w punkt to to nie jest przypadek. Kurzawie brakuje szybkości, to prawda, ale i tak gra szybciej niż większość zawodników, bo jest w miarę dobrze wyszkolony technicznie i przyspiesza grę, bo gra z pierwszej piłki. Mam nadzieję, że dobrze wybierze klub tak by grał, a nie siedział na ławce. Niech to będzie średniak, ale w dobrej lidze.