agentwrogiegoukladu godzinę temu Oceniono 50 razy 36

i tak najlepszy był komentator na antenie TVP1, któremu wydawało się chyba, że jest na antenie TVP Sport z łączoną transmisją i 'live' szły teksty "to Ty mi powiedz co ja mam zrobić ku...!" do kogoś z realizacji, albo "dawać antenę!", gdy Polacy ruszali do ataku. To, że ten idiota nie orientował się nawet, że Japonia przegrywając, przy wyniku 1:0 dla Kolumbii miała pewny awans i przez kilkanaście minut jęczał "nie do wiary, nie do wiary, Japończycy grają tak jakby wychodzili z grupy, a przecież odpadają".

Dobra zmiana w TVP w pełnej krasie.