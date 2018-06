Niemcy przegrali drugi mecz grupowy na mistrzostwach ¶wiata w Rosji i pożegnali się z mundialem. Kibice mieli dużo pretensji do Mesuta Oezila, który tuż po meczu nie mógł pogodzić się z porażk± i cisn±ł reprezentacyjn± opask± o ziemię.

Zobaczyli to kibice siedz±cy przy wej¶ciu do tunelu i zaczęli obrażać piłkarza. Oezil nie wytrzymał słów fanów i wdał się z nimi w dyskusję, która przerodziła się w ostr± sprzeczkę. To zachowanie sprawiło, że fani zareagowali jeszcze mocnej i sytuację ratować musiał Andy Koepke (trener bramkarzy) i Bjoern Borgmann (ochroniarz kadry).

Oezil nie miał ostatnio dobrej prasy. Niemiec podpadł kibicom kilkana¶cie dni temu, gdy wraz z Gundoganem zrobił sobie zdjęcie z prezydentem Turcji Erdoganem, a gracz Manchesteru City napisał na niej w dodatku dedykację "dla swojego prezydenta"

