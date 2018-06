jiddu godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Istnieje spore prawdopodobieństwa, że reprezentacja nie zagrałaby gorzej, gdyby prowadził ją trener b klasy bez jakiejkolwiek licencji. Uważam, że nie ma czego rozwalać, bo się rozwaliło samoistnie. Tutaj raczej chodzi o to, aby zatrudniać specjalistów, którzy udowodnili swoje kwalifikacje wcześniej, wypracować jakiś system gry i go rozwijać poprzez kolejnych trenerów. Nie oznacza to pasma zwycięstw, ale daje wystarczającą jakość, aby od czasu do czasu zobaczyć dobry mecz reprezentacji z silnym rywalem. To, co odwalała ta reprezentacja musiało się źle skończyć - wszystkie mecze sparingowe na własnym stadionie, to szkoleniowa patologia. Reprezentacją o największej sile była rozbita Holandia, reszta sparingpartnerów to średniaki lub słabiaki. Czego miało to nauczyć? Lepiej było być niżej w rankingu i trafić na topową reprezentację niż trafić do najsłabszej grupy.