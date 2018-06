Brazylijczycy do ostatniego meczu grupowego, po remisie ze Szwajcarią (1:1) i wygranej z Kostaryką (2:0), podchodzili z ogromną pewnością siebie. Tak wielką, że ich selekcjoner, Tite, podał skład na środowe starcie już na przedmeczowej konferencji prasowej, dzień przed spotkaniem z Serbią.

I ta pewność była uzasadniona, co było widoczne od początku spotkania. Już w 2. minucie gola strzelić mógł bowiem Gabriel Jesus, ale jego uderzenie zostało zablokowane. Chwilę później w doskonałej sytuacji znalazł się Neymar, który nie trafił na pustą bramkę po podaniu Philippe Coutinho (ostatecznie sędzia i tak odgwizdał spalonego).

Canarinhos w miarę upływu czasu przeważali coraz bardziej, a kolejne okazje do zdobycia bramki miał Jesus - najpierw w 25. minucie, kiedy jego strzał obronił Vladimir Stojković, a później w 29. minucie, kiedy serbscy obrońcy kolejny raz zablokowali jego uderzenie.

To, co nie udało się Jesusowi, udało się jednak Paulinho. Pomocnik FC Barcelony znakomicie wykorzystał świetne podanie prostopadłe Coutinho, i sprytnym strzałem przelobował Stojkovicia.

Serbia przewagę zyskała tylko na początku drugiej połowy, kiedy dwie świetne okazje zmarnował Aleksandar Mitrović. Później znów zagrożenie stwarzali już tylko Brazylijczycy, co przełożyło się na ich drugą bramkę. W 68. minucie na listę strzelców wpisał się Thiago Silva, który strzałem głową wykorzystał dośrodkowanie Neymara.

Canarinhos spokojnie utrzymali prowadzenie do końca spotkania, dzięki czemu zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie E. Wygrać mogli co prawda zdecydowanie wyżej, bo Neymar w końcówce zmarnował trzy doskonałe sytuacje, ale zwycięstwo 2:0 i tak co dało im awans do 1/8 finału. W kolejnej fazie mundialu zagrają z Meksykiem.

Tabela grupy E:

1. Brazylia - 7 pkt.

2. Szwajcaria - 5 pkt.

3. Serbia - 3 pkt.

4. Kostaryka - 1 pkt.