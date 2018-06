oz_patryk przed chwilą 0

Co tu wyjaśniać - kiedyś gwiazdą się zostawało dzięki ciężkiej pracy która dawała efekty. Jeżeli nie było efektów nie było się gwiazdą. Teraz gwiazdą jest się bo stoi za kimś sztab "pijarowców, menadżerów itp" którzy tworzą z kogoś gwiazdę. Lewandowski jest nie nagjorszym zawodnikiem jak na dobre drużyny. Nie najgorszym wcale nie oznacza że dobry, rewelacyjny lub gwiazdą. Jednakże takich Lewandowskich powinniśmy mieć 11-tu. Jeden Lewandowski nie pociągnie całej drużyny. Podejrzewam dwa problemy. Każdy z naszych piłkarzy dra w innym zespole, co za tym idzie przyzwyczaił się do innego stylu gry. Na meczach było widać ich zagubienie i brak pomysłu. Jeżeli bramkarz dostaje więcej podań niż napastnicy tzn. że atak i ewentualnie pomoc/skrzydło nie istnieje - co za tym idzie nie istnieje w naszej drużynie Lewandowski. Widać było też że to my jesteśmy kryci, ale my już nie kryliśmy. Problem z kondycją czy brak umiejętności krycia? Drugi gol w meczu z senegalem - na naszej połowie było dwóch naszych zawodników. rozumiem że atak mógł nie zdąrzyć wrócić - w sumie nie musiał. pomoc i skrzydło powinno wrócić. Gdzie byli obrońcy? nie było ich. Tak grają w 3 lidze a nie na mistrzostwach.

Generalnie zagraliśmy tak jak zwykle na mistrzostwach. Naszym szczytem możliwości jest dostanie się do mistrzostw a nie zdziałanie w nich czegokolwiek.