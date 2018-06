Jeśli Polska nie wygra jutrzejszego meczu, to będzie jedną z nielicznych drużyn z zerowym dorobkiem punktowym na koncie. Obecnie 0 punktów mają:

Egipt (już pewne)

Panama (jeszcze mecz z Tunezją)

Tunezja (jeszcze mecz z Panamą)

Polska (jeszcze mecz z Japonią)



Jak widać Tunezja lub Panama na pewno zdobędzie (lub zdobędą) punkty. Zostaną dwie lub trzy reprezentacje z zerowym dorobkiem punktowym. Czy jedną z nich będzie Polska ? Wszystko wskazuje na to, że tak ! Najczarniejszym scenariuszem jest sytuacja kiedy to Polska zostanie z 0 pkt. wraz z Egiptem przy czym Egipt wygra statystykami...