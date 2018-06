- Wiem, że jak nie ma wyników, to wtedy się zaczynają różne problemy. Zaczynają się ukazywać nieprawdziwe informacje. I my dzisiaj nie mamy za dużo argumentów, żeby na to odpowiadać – odpowiadał Błaszczykowski, pytany o atmosferę w drużynie po konferencji Adama Nawałki i Roberta Lewandowskiego dzień po przegranej z Kolumbią.

- Trener i kapitan tłumaczyli wówczas, że nie udało się powtórzyć w mundialu wyników z Euro 2016, ponieważ wielu piłkarzy miało w ostatnim czasie problemy z kontuzjami, z miejscem w składach swoich klubów. I nie dało się nadrobić zaległości podczas trzech tygodni zgrupowania. Lewandowski tłumaczył, że po takich problemach inne jest czucie piłki, przestrzeni, że nie wszystko da się nadrobić sercem. Mówił „my” i „każdy z nas”, ale ponieważ on sam nie miał problemów z miejscem w składzie Bayernu, niektórzy odebrali to jako tłumaczenie się kosztem kolegów.

- W ostatnim czasie atmosfera w reprezentacji się nie zmieniła, a jestem tu długo i mogę to powiedzieć. Jedyne co się ostatnio zmieniło, to wyniki. Musimy być odporni na to wszystko, dostarczyliśmy argumentów do tego przez brak wyników, ale musimy walczyć dalej – odpowiadał Błaszczykowski dzień przed meczem z Japonią, kończącym start Polski w mundialu.

- Chciałem podziękować kibicom za ten turniej, za wsparcie które nam okazują. Nie osiągnęliśmy celów, przyjmujemy krytykę. Nie jest nam z tym łatwo. To nasze marzenia zostały zaprzepaszczone. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie podołaliśmy zadaniu. Każdy z nas wie, ile poświęcił dla tych marzeń. Ale takie jest życie. Mecz z Japonią jest bardzo ważny psychologicznie. Trzeba pokazać że jesteśmy drużyną, która się nie poddaje. W ostatnich czterech latach dostarczyliśmy również pozytywnych chwil. I ten mecz ma pokazać, że jesteśmy grupą facetów, którzy się nie poddają – mówi Błaszczykowski. Mecz Polska – Japonia w Wołgogradzie o 16 polskiego czasu.

