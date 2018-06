Selekcjoner reprezentacji Niemiec na miesiąc przed mundialem przedłużył kontrakt o cztery lata, do zakończenia MŚ 2022. Jednak po mundialowej klęsce jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.

- Ponoszę odpowiedzialność. Muszę znaleźć odpowiedź na pytania: co poszło nie tak? Z czego to wynikało? Muszę się z tym przespać. Jestem sfrustrowany. Wszyscy przegraliśmy, cały niemiecki futbol. Nie tylko ten jeden mecz, ale również to, co budowaliśmy przez ostatnich kilka lath.

- Jeszcze za wcześnie, by odpowiedzieć, czy pozostanę selekcjonerem. Jest duże rozczarowanie. Nie mogłem sobie tego wyobrazić. Potrzebuję czasu. Jutro możemy porozmawiać.

Menedżer reprezentacji Niemiec Oliver Bierhoff powiedział: - Wszyscy jesteśmy głęboko rozczarowani. To jeszcze nie czas na analizy. Loew dopiero co podpisał nowy kontrakt. Zakładam, że zostanie i wspólnie powalczymy o następne trofea.

