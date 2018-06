Polska z Danią w eliminacjach do mundialu grała dwukrotnie - u siebie wygrała 3:2, a na wyjeździe przegrała 0:4. Mimo wysokiej porażki w drugim spotkaniu, to właśnie biało-czerwoni wygrali swoją grupę, wyprzedzając Duńczyków. Na mistrzostwach zdecydowanie lepiej poradzili sobie jednak piłkarze Age Hareide, którzy zajęli drugie miejsce w grupie C, po wygranej z Peru, i dwóch remisach - z Francją i Australią. Biało-czerwoni swoje mecze natomiast przegrali, i już po drugiej kolejce stracili szanse na awans do fazy pucharowej.

- Nie oglądałem tych spotkań, ale widziałem wyniki. Graliśmy przeciwko Polsce. Macie światowej klasy zawodników. To niespodzianka i wielka szkoda - skomentował postawę Polski bramkarz reprezentacji Danii, Kasper Schmeiechel.

Selekcjoner Duńczyków, Age Hareide, dodał natomiast: Polska wygrała naszą grupę w eliminacjach, jest to silny zespół z dobrymi zawodnikami. Myślę, że potrzebował zwycięstwa w pierwszym meczu. Polska piłka jest pełna dobrych piłkarzy i z całą pewnością wkrótce powróci.

Polska swój ostatni mecz na mistrzostwach świata rozegra w czwartek 28 czerwca (g. 16:00). Na pożegnanie z mundialem biało-czerwoni zagrają z Japonią.