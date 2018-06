"SportBild" zapytał Valdano o ewentualny transfer Roberta Lewandowskiego. Były dyrektor sportowy Realu stwierdził, że piłkarze grają na podobnych pozycjach i ich role na boisku by się pokrywały.

- Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników na świecie, ale nie mogę sobie wyobrazić, by kiedykolwiek trafił do Realu Madryt. Cristiano gra na pozycji klasycznej dziewiątki i jest typowym egzekutorem. Real potrzebuje osób do kreowania szans, a Lewandowski to również napastnik - mówi Valdano.

- Cristiano Ronaldo gra na pozycji egzekutora, jest „dziewiątką”, klasycznym lisem pola karnego. Królewscy potrzebują kogoś, kto będzie kreował okazje dla niego. Moim zdaniem Lewandowski to napastnik, który nie pasowałby stylem do Ronaldo - dodaje.

Valdano zauważa także, że jeśli nie Lewandowskiego, to bardziej w drużynie widziałby Harry'ego Kane'a, który jest znacznie młodszy od Polaka.

