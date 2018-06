Przed meczem Argentyny z Nigerią (2:1) bardzo dużo mówiło się o tym, że szatnia straciła zaufanie do Jorge Sampaolego. Żartowano nawet, że to Messi będzie grającym trenerem. Okazuje się jednak, że nie był to żart, a Sampaoli naprawdę konsultuje decyzje z Messim.

