Spotkanie Argentyny z Nigerią śmiało można zaliczyć do najbardziej emocjonujących starć na tym mundialu. Faworyci prowadzili po golu Messiego, ale Afrykańczycy odpowiedzieli po trafieniu z rzutu karnego Victora Mosesa. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, pięć minut przed końcowym gwizdkiem do siatki trafił Marcos Rojo. Dał tym samym Argentynie awans do 1/8 finału.

Możliwe, że wpływ na postawę zawodnika Manchesteru United miała przemowa Leo Messiego przed rozpoczęciem drugiej części meczu. Kamery wyłapały, jak lider reprezentacji motywuje zespół do walki. Film ten stał się hitem internetu. Co ciekawe, wrażenie najbardziej zapatrzonego w swojego kapitana sprawia właśnie Marcos Rojo.

Argentyna rzutem na taśmę zajęła drugie miejsce w grupie D (za Chorwacją) i awansowała do kolejnej fazy mundialu. O ćwierćfinał zagra z reprezentacją Francji, która wygrała grupę C.

