Goowno prawda panie Rostkowski. Gracz argentyński popełnił elementarny bład podczas interwencji. Jest taki punkt w przepisach o "spodziewanej piłce" i błedzie w interwencji. To co zrobił Argentyńczyk to ksiązkowy przykład na podykyowanie karnego.

Ale ma grac dalej Argentyna, a nie jakies asfalty z Nigerii.

Więc pan tu nie pie4dol.

To jest typowy przykład chronienia estabishmentu przed pariasami. Każde środowisko ma takie swoje konstelacje i układy i ich broni.