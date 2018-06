Chorwaci byli przed tym meczem pewni awansu, więc trener Zlato Dalic mocno przemeblował swoją drużynę. Z jedenastki, która pokonała Argentynę 3:0 zostali tylko Luka Modrić i Ivan Perisić. To był sygnał, że za wszelką cenę o zwycięstwo bić się nie będą. Islandczycy przed tym meczem mieli jeszcze matematyczne szanse na awans, ale los nie był tylko w ich nogach, a znaczenie miało spotkanie Nigerii z Argentyną.

Islandczycy zaczęli ostrożnie, rzadziej byli przy piłce, ale do przerwy to oni stworzyli więcej sytuacji bramkowych. W pierwszych 45 minutach oddali trzy celne strzały na chorwacką bramkę, rywali nie mieli żadnego.

Po przerwie to Chorwaci wpakowali piłkę do bramki. W 53. minucie błąd islandzkiej obrony wykorzystał wbiegający w pole karne Badelj. Islandczycy tempa nie zwolnili, a w 75. minucie Chorwaci sami im sprezentowali okazję do strzelenia bramki. Dejan Lovren zagrał ręką w polu karnym, a jedenastkę na bramkę zamienił Gylfi Sigurdsson.

Chorwatów stracona bramka podrażniła. Zaczęli jeszcze mocniej szturmować pole karne Islandczyków. Udało się w 90. minucie. Perisić świetnie uderzył z lewej strony pola karnego, Halldorsson nie miał żadnych szans.

Chorwacja wygrała grupę D z kompletem zwycięstw i w 1/8 finału zmierzy się z Danią. Islandia zakończy rozgrywki na ostatnim, czwartym miejscu w grupie. Z grupy D do kolejnej rundy awansowała jeszcze Argentyna, która we wtorek pokonała 2:1 Nigerię. Rywalem drużyny Lionela Messiego będzie Francja.

