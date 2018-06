- Jak zagrać w ostatnim meczu z Japonią, by wygrać? Gdybyśmy to wiedzieli, mielibyśmy już kilka punktów na swoim koncie, ale nie mamy - uśmiechnął się Glik. Ale gdy pytany był o dalszą przyszłość reprezentacji,już się nie uśmiechał: - Sami jesteśmy ciekawi, co będzie. Na razie trwa mundial, po nim - jak mówi sam prezes - przyjdzie czas rozliczeń.

- Na pewno na mistrzostwach grała inna drużyna niż na Euro 2016. W tamtej wszyscy się zakochaliśmy. Teraz to była inna kadra. Było w niej kilka zmian i personalnych, i taktycznych. A że nie wyszło, co się stało? Stało się to, że w dwóch meczach byliśmy słabsi. Wypadliśmy blado. Jeśli nie jesteśmy najgorszą, to jedną z najgorszych reprezentacji na mundialu.

- Przyczyn jest kilka. Na pewno nie zadecydowała jedna rzecz. Ale fakt jest taki, że byliśmy słabi - powtórzył znowu Glik.

I mówił dalej: - Oglądamy mistrzostwa i widzimy, że drużyny z mniejszymi tradycjami, słabszymi piłkarzami, grają dobrze. Dużo lepiej od nas. No nic, tylko gratulować.

- Kto mnie zachwyca na mundialu? Oglądam jako kibic, nie analizuję. Ale wielu piłkarzy świetnie się prezentuje. Strzelają gole, świetnie bronią - relaksuję się w trakcie meczów. A kibicuję Francji, czyli krajowi, w którym gram i żyję na co dzień.

Glik wszedł na boisko w końcówce spotkania z Kolumbią (0:3). To w zasadzie jedyna pozytywna informacja z tego meczu, bo obrońca AS Monaco raczej nie był przewidziany do gry. Po kontuzji barku, której nabawił się pod koniec zgrupowania w Arłamowie, mówiło się nawet, że choć pojechał na mistrzostwa, to nie wystąpi w nim ani minuty.

Wystąpił 10 z Kolumbią, ma szanse zagrać z Japonią, czyli w meczu, którym będzie pożegnalnym dla Polski na mistrzostwach świata w Rosji. - Chyba jedyną osobą, która wierzyła, że na ten mundial pojadę, była moja żona. W 80 proc. jestem tutaj dzięki niej - podkreślił.

