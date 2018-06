Selekcjoner Francuzów Didier Deschamps dokonał na spotkanie z Duńczykami aż sześciu zmian w wyjściowej jedenastce w porównaniu do starcia z Peru. Mecz na ławce rozpoczęli m.in. Samuel Umtiti, Paul Pogba czy Kylian Mbappe. To efekt zapewnionego już w drugiej kolejce fazy grupowej awansu Trójkolorowych do 1/8 finału. Francuzi nie mogli jednak odpuszczać - ewentualna porażka oznaczała spadek na 2. miejsce w tabeli i grę w następnej rundzie przeciwko świetnie prezentującym się w Rosji Chorwatom.

Duńczycy awans wywalczyć mogli nawet w przypadku porażki. By tak się stało, Australia musiała stracić punkty w potyczce z Peru, aczkolwiek nawet przy wygranej Kangurów zespół Age Hareide uratować mógł jeszcze bilans bramkowy. Remis gwarantował awans zarówno Francji, jak i Danii.

Wiało nudą

Na boisku można było odnieść wrażenie, że chłodna kalkulacja udzieliła się obu zespołom. W pierwszej połowie działo się niewiele, chociaż optyczną przewagę mieli wicemistrzowie Europy. Najlepsze sytuacje miał Oliver Giroud, jednak snajper Trójkolorowych zmagał się we wtorek z rozregulowanym celownikiem.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Francuzi prowadzili grę, Duńczycy kontrowali, ale klarownych okazji było jak na lekarstwo. Łużniki, które będą areną meczu finałowego na mundialu w Rosji, były świadkiem jednego z najgorszych widowisk tegorocznych mistrzostw świata - najlepiej obrazuje to pożegnanie gwizdami, jakie kibice zgotowali obu zespołom po zakończeniu zawodów. Warto podkreślić, że remis Francji z Danią jest pierwszym bezbramkowym na tej imprezie.

Z kim zagrają w 1/8?

W drugim meczu grupy C Peru pokonało Australię 2:0. Do 1/8 finału awansowały Francja (z 1. miejsca) i Dania. Duńczycy zagrają w następnej rundzie ze zwycięzcą grupy D, a Francuzi z zespołem, który zajmie w tej grupie 2. lokatę - po drugiej serii gier prowadzi Chorwacja (6 pkt), druga jest Nigeria (3 pkt), trzecia Islandia (1 pkt), a czwarta Argentyna (1 pkt).

