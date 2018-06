Od początku spotkania stroną przeważającą byli Australijczycy. Dłużej utrzymywali się przy piłce, a także groźniej starali się atakować. Problemem formalnych gości tego spotkania był fakt, że byli bardzo nieskuteczni pod peruwiańską bramką, albo dobrze blokowali ich strzały defensorzy z Ameryki Południowej. Swoje próby oddali Rogić, próbował także Leckie oraz Jedinak. Popularne piłkarskie przysłowie mówi, że "niewykorzystane sytuacje lubią się mścić" . Te powiedzenie miało idealne zastosowanie w tym meczu. Ledwo minął kwadrans gry, a fantastycznie na lewej stronie pola karnego znalazł się Jose Guerrero, który wstrzymał akcję i w idealnym momencie przerzucił piłkę na drugą stronę do nabiegającego Andre Carillo. Piłkarz Watfordu strzałem z woleja po długim słupku umieścił piłkę w siatce i Peruwiańczycy objęli prowadzenie.

Stracona bramka podziałała orzeźwiająco i motywująco na zawodników Berta van Marwijka, którzy jeszcze mocniej starali się atakować na bramkę strzeżoną przez Gallese. Najlepszą okazję do wyrównania stanu rywalizacji miał Tom Rogić, który otrzymał dobre płaskie podanie z prawej strony, po czym wbiegł w pole karne, przedzierając się między kolejnymi obrońcami rywali, ale uderzył za słabo i prosto w peruwiańskiego golkipera, który nie miał problemów ze strzałem. Po pół godzinie gry kolejną okazję mieli Australijczycy. Tym razem Rogić wpadł z lewej strony w pole karne i chciał wyłożyć piłkę do nabiegającego Robbie'go Kruse, który byłby ustawiony na wprost bramki. Na szczęście dla Peru, był on kryty przez dwóch obrońców, którzy wybili futbolówkę na rzut rożny. Pierwsza połowa, mimo przewagi ze strony Australii zakończyła wynikiem 1:0 dla rywali.

Drugie 45 minut rozpoczęło się od mocnego uderzenia ze strony... Peru. Piłkarze z Ameryki Południowej przeprowadzili atak lewym skrzydłem. Wydawało się, że kiedy Cueva wpadł w pole karne, to australijscy obrońcy wybiją piłkę, ale ta zdołała jeszcze dojść do Guerrero, który bez przyjmowania futbolówki strzelił na bramkę Ryana i podwyższył prowadzenie swojego zespołu. Zawodnicy van Marwijka próbowali szybko odpowiedzieć. Chwilę wcześniej wprowadzony Tim Cahill zagrał do Behicha. Obrońca uderzył na bramkę, ale piłka odbiła się od innego z zawodników i poleciała obok bramki. Ta część gry nie była już tak ciekawa jak pierwsza. Ewidentnie bramka na 2:0 dla Peru podłamała zawodników Australii, którzy z każdą minutą tracili pomysł i chęci do kolejnych prób zawiązania akcji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem piłkarzy z Ameryki Południowej 2:0.

Aby Australijczycy zagrali w fazie pucharowej mistrzostw musieli przede wszystkim wygrać z Peru, a także liczyć na przegraną Danii z Francją. Niestety dla zawodników van Marwijka, żaden z warunków do ich awansu nie został spełniony i kończą swój udział w mundialu już na fazie grupowej.

Australia 0:2 Peru

18' Andre Carillo 0:1

49' Jose Paolo Guerrero 0:2

Australia: Ryan – Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich – Jedinak (C), Mooy – Leckie, Rogić (72. Irvine), Kruse (58. Arzani) – Juric (53. Cahill).

Peru: Gallese – Advíncula, Ch. Ramos, Santamaría, Trauco – Tapia (63. Hurtado), Yotún (46. Aquino) – Carillo (78. Cartagena), Cueva, E. Flores – Guerrero (C).

Żółte kartki: Mile Jedinak, Daniel Arzani, Tom Rogić, Mark Milligan - Yoshimar Yotun, Paolo Hurtado

Sędzia: Siegiej Karasiew (Rosja)

Tabela grupy C