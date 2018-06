remo29 pół godziny temu Oceniono 6 razy 6

Zaczyna się kolejny serial dla naiwnych. Po "Lewy w Realu" i "Kubica w F1" będzie "Odgadnij nowego trenera". Takie "Trudne sprawy" w wersji sport, codziennie, na jedynce, do porzygu. Serio, jest coraz mniej powodów, by tu zaglądać i coraz więcej, by nie zaglądać w ogóle.