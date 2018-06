Argentyńczycy ulegli Chorwacji 0:3 w czwartkowym meczu grupy D. Okazuje się, że nie popisali się także kibice ich reprezentacji, którzy w trakcie spotkania - wedle relacji "The Telegraph" - mieli skandować homofobiczne hasła, rzucać przedmiotami oraz wdawać się w bójki. FIFA nie okaże żadnej litości Argentyńczykom. Tamtejsza federacja ma zapłacić aż sto tysięcy franków szwajcarskich.

Niektórzy mieli także pretensje do... piłkarzy Albicelestes. Autor gola dla Chorwacji Ante Rebić, który w jednym z wywiadów przyznał, że po meczu chciał poprosić Leo Messiego o koszulkę, ale szybko zmienił zdanie. - Messi i cała reprezentacja Argentyny zrobiła na mnie bardzo złe wrażenie. Przyjaciel prosił mnie o koszulkę Messiego, ale ja po meczu nie chciałem go o to prosić. Spodziewałem się po nich wiele, a już na pewno, że zagrają z klasą. Sportowcy powinni umieć przegrywać - mówił napastnik. Więcej znajdziecie TU.

Wicemistrzowie świata mogą we wtorek pożegnać się z turniejem. Po dwóch spotkaniach mają na koncie zaledwie punkt i nawet zwycięstwo z Nigerią może nie dać im awansu do 1/8 finału.