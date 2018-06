Po remisie z Portugalią i męczarniach z Iranem, mecz z Marokiem miał być dla Hiszpanów najłatwiejszym spotkaniem w grupie. Najłatwiejszym, ale też bardzo ważnym, bo decydującym o tym, z którego miejsca zespół Fernando Hierro wyjdzie z grupy do 1/8 finału.

Miało być łatwo, ale poważnie, a okazało się, że poniedziałkowe spotkanie było najtrudniejsze i omal nie zakończyło się pierwszą porażką Hiszpanii na mundialu. W 14. minucie piłkę w środku pola stracił Andres Iniesta, sytuacji nie zdążył uratować Sergio Ramos. Piłkę przejął Khalid Boutaid i po długim rajdzie nie zmarnował sytuacji sam na sam z Davidem de Geą.

Na odpowiedź Hiszpanów czekaliśmy raptem pięć minut. Fantastyczną akcję Iniesty strzałem z bliska na gola zamienił Isco.

Byli mistrzowie świata zdobyli bramkę, doprowadzili do remisu, ale trudno powiedzieć, by dominowali na boisku. Wręcz przeciwnie, to Maroko miało lepsze sytuacje do strzelenia kolejnych goli. W drugiej połowie, po strzale Nordina Amrabata, piłka odbiła się od poprzeczki.

Marokańczycy dopięli swego w 81. minucie. Po dośrodkowaniu Faycala Fajra gola głową strzelił Youssef En-Nesyri. Kiedy wydawało się, że Hiszpanie mecz sensacyjnie przegrają, na ratunek przyszedł im Iago Aspas i VAR. Zawodnik Celty Vigo zdobył bramkę po dograniu Daniela Carvajala, ale arbiter początkowo dopatrzył się spalonego. Dopiero konsultacja VAR pozwoliła sędziemu uznać gola.

Hiszpanie tym samym uratowali pierwsze miejsce w grupie, bo w drugim, rozgrywanym równolegle meczu, Portugalia równie sensacyjnie zremisowała z Iranem. Oznacza to, że zespół Hierro zagra w 1/8 finału z Rosją. Mecz ten w niedzielę w Moskwie o godz. 16.00.

