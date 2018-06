Gdy inni wkładali buty, Kamil Glik ze spuszczoną głową, kopiąc piłkę przed siebie, spacerował już po murawie. Po chwili dołączył do niego Adam Nawałka. Obrońca AS Monaco, który w niedzielę w meczu z Kolumbią wszedł na boisko z ławki (jako trzeci rezerwowy), przez kilka minut rozmawiał z selekcjonerem.

Rozmawiali ze sobą też rosyjscy ochroniarze, którzy pilnują kompleksu Sputnik Sport, gdzie od blisko dwóch tygodni trenują Polacy. - No i co z tym Lewandowskim - zapytał jeden z nich. - Ale jego tutaj nie ma - odpowiedział drugi. - No wiem, widzę, ale co z nim? Zobacz, jak słabo wczoraj zagrał. W Bawarii super piłkarz, a tu? Nic.

Lewandowskiego na poniedziałkowym treningu zabrakło, bo Nawałka zorganizował tzw. zajęcia wyrównawcze. Na boisku w bazie Sputnik pojawiło się 10 piłkarzy. Oprócz Glika byli to Łukasz Fabiański, Bartosz Białkowski, Thiago Cionek, Artur Jędrzejczyk, Karol Linetty, Jakub Błaszczykowski, Rafał Kurzawa, Sławomir Peszko i Arkadiusz Milik.

- Piłka cały czas w powietrzu, podajemy na dwa kontakty, teraz na jeden i przejście na głowę - prowadził rozgrzewkę Bogdan Zając. A potem tłumaczył zawodnikom kolejne ćwiczenia. Te mogliśmy obserwować do końca, bo zajęcia zwyczajowo po kwadransie nie zostały zamknięte dla przedstawicieli mediów.

