Na mundialu najczęściej broni bramkarz Meksyku - Guillermo Ochoa, który aż 14 razy musiał ratować swój zespół. Jego statystyka jest bardzo dobra, bo Meksykanin obronił aż 93,3% strzałów.

Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Kasper Schmeichel. Duńczyk obronił aż 10 strzałów, co daje 90,9 procent skuteczności.Całkowitą skuteczność ma dwóch bramkarzy, czyli Fernando Muslera z Urugwaju (6 obron) i Daniel Subasić z Chorwacji (5 interwencji)

Niestety, na drugim biegunie jest Wojciech Szczęsny, który na mundialu musiał 6 razy ratować nasz zespół i aż 5 razy wyciągał piłkę z bramki. Daje to niezwykle słabą skuteczność 16,7 procenta.

Jedyną obroną, jaką statystycy zaliczyli Szczęsnemu było odbicie dośrodkowania Cuadrado, który przedryblował kilku Polaków i zagrywał wzdłuż bramki. Bramkarz Juventusu przeciął to zagranie i to była jego jedyna dobra interwencja na tym mundialu - choć ciężko to nazwać składem.

