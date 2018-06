- Jako kapitan tej reprezentacji zawsze będę stał za piłkarzami, trenerem, całym sztabem. Mówię to, bo zdaję sobie sprawę, że bez względu na to, co powiem, możecie różnie interpretować moje słowa. Nie mam zamiaru i nie będę nikogo atakował - zaczął Robert Lewandowski.

Ale dziennikarze i tak dociekali, bo po porażce z Kolumbią zaczęły pojawiać się pogłoski o podziale w drużynie. Dużo zarzutów popłynęło właśnie w kierunku Roberta Lewandowskiego, który zaczął rzekomo izolować się od kadry.

- To są wymysły, nieprawda, właśnie ta wasza interpretacja - skwitował krótko kapitan reprezentacji.

Do sprawy odniósł się po chwili Adam Nawałka. - Absolutną nieprawdą jest to, że w zespole były jakiekolwiek rozłamy. Wyniki nie są zadowalające, klimat wokół kadry jest ciężki, ale wszyscy trzymamy się razem. Atmosfera jest wzorowa - dodawał.

I mówił dalej: - Wiadomo, że po porażkach następuje eskalacja zarzutów. To mnie nie dziwi, taki jest sport. I my jesteśmy przygotowani na krytykę, ale krytyka to jedno, a wymysły - drugie. A to są wymysły.

- Dlatego podkreślę jeszcze raz: atmosfera w kadrze jest bardzo dobra, wzorowa. Nie ma żadnych nieporozumień poza boiskiem. Robert cały czas jest z drużyną, prowadzi ją, jest jej kapitanem - zakończył Nawałka.