Pytanie padło pod sam koniec konferencji i zadał je zagraniczny dziennikarz. Lewandowski złapał się za głowę, po czym uciekł od odpowiedzi na to pytanie.

- Staramy się wypowiadać na temat turnieju, tego jak wyglądał cały sezon przed nim. Nie ma co wybiegać za bardzo w przyszłość.

Wcześniej Lewandowski wypowiedział się na temat klęski Polski na mundialu.

-Jestem rozczarowany jak zagraliśmy. Nigdy nie mówiłem, że to może być mój turniej życia. Nie wiem, jakie argumenty za tym przemawiały. Okazji było jak na lekarstwo. Czuję się odpowiedzialny za porażki, ale nie pod względem osobistym. Piłka nożna to sport zespołowy. Nic więcej nie mogłem zrobić.

- Stoję za trenerem i sztabem. Towarzyszą nam negatywne emocje. Jeśli porównamy sobie to, jaki każdy z nas miał sezon poprzedzający Euro i mundial, to ciężko przygotować w 2-3 tygodnie zespół. Wyciskaliśmy 110 procent. Było dużo satysfakcji, teraz zawaliliśmy, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnego poziomu. Nie jest mi łatwo odpowiadać na pytania. Jako kapitan czuję się odpowiedzialny - jedyne pretensje, to o mecz z Senegalem. W niedzielę było widać różnicę klas. Eliminacje i awans były sukcesem. Starałem się powiedzieć, jaka jest sytuacja. Nie było nas stać na więcej. Z takimi problemami: kontuzje, brak gry, chcieliśmy dać jak najwięcej. To było za mało. Ciężko jest zdobyć punkty tylko walką – na mundialu samo zaangażowanie to za mało.

- Nie sprostaliśmy zadaniu – patrząc w przyszłość, nie możemy się poddać, trzeba wciąż wierzyć w kadrę. Najłatwiej wszystko zburzyć, daliśmy wiele radości w ostatnich czterech latach. Bierzemy to na klatę. Mamy milion myśli w głowie, chcemy w tym ostatnim meczu zagrać o honor. Dalej jesteśmy kadrą, która zaprowadziła nas tam, gdzie jesteśmy.

- Nie mam zamiaru nikogo atakować. Jak jest dobrze, to czegokolwiek nie zrobimy jest wspaniale. Bez wyników są pretensje że źle postawimy nogę. Robiliśmy wszystko z serca, woli walki i zaangażowania, ale punkty zdobywa się nie liczbą kilometrów czy liczbą sprintów tylko umiejętnościami. Trudno wyjść na boisko z tą pewnością siebie, przekonaniem, że będzie dobrze. Jedno tempo spóźnienia, brak czucia przestrzeni, nieważne ile przebiegniesz.

- Nigdy nie mówiłem że jesteśmy faworytem, moim zdaniem trafiliśmy do najtrudniejszej grupy. Każdy wierzył w reprezentację, chciał by odniosła sukces, by było pozytywnie. Nie możemy powiedzieć, że źle się czujemy, nie jesteśmy gotowi. Wierzyliśmy że trafimy z formą, że poczujemy formę. Ciężka grupa, drużyny jedne z najlepszych na swoich kontynentach. Próbowaliśmy, ale nie byliśmy w stanie przeskoczyć pewnego poziomu.

- Jakiś etap się zakończy, trzeba otworzyć nową kartę i zapisywać z jak największą liczbą sukcesów. Będziemy grali przez wiele lat i mimo porażki nie załamiemy się. Ostatnie dwa mecze były słabe. Przygotowanie kosztowało wiele wyrzeczeń, a poszło to na marne. Całe życie podporządkowaliśmy się mundialowi, nie byliśmy w stanie przeskoczyć pewnego poziomu. Trudno było powiedzieć przed mundialem, że ciężko wyjść z grupy bo jesteśmy ambitnymi sportowcami.

- Czasem wiara w umiejętności jest większa niż same umiejętności. Rozczarowaliśmy z Senegalem – dziś można gdybać, co by można było zrobić inaczej. Wiele razy po zwycięstwach też zrobić inaczej. O pierwszy mecz pretensje do siebie, o drugi – nie mogliśmy więcej.

- Kiedy cały zespół nie funkcjonuje trudno robić to jednostkom jednostkom. Boli niemoc, żyję z podań, nie dostawałem ich. Trudno stworzyć sytuacje, kiedy czegoś brakuje. To że więcej biegamy, niczego nie oznacza. Brakowało nam argumentów.

- Nie jesteśmy w komfortowej sytuacji mentalnej, ale chcemy zakończyć mundial pozytywnym aspektem. Nie poddamy się. Nie mamy już nic do stracenia. Tak wielki turniej nie wybacza błędów popełnionych nie tylko w meczu, ale i później.

