psgh18 24 minuty temu Oceniono 5 razy 5

Drużyna była kompletnie nieprzygotowana do turnieju. Chłopaki kompletnie nie mieli sił biegać i przede wszystkim nie wiedzieli jak mają biegać, że o graniu w piłkę to już nie wspomnę. Graliśmy kompletnie bez środka pola. Jak słyszałem komentatorów, że powinniśmy więcej skrzydłami to mnie krew zalewała. My ciągle rzucaliśmy piłki do boku. Pomiędzy linią obrony a ataku było z 60 metrów odległości to jak my mieliśmy rozgrywać piłkę. Góralski z Krychowiakiem nie wiedzieli kompletnie co ze sobą zrobić. I to nie jest tak, że to tylko wina piłkarzy. Jest 50/50 razem ze sztabem. To nie wina Pazdana, że pojechał na mundial, a jechać nie powinien. Jak patrzyłem na tej jego lagi to ręce opadały. Od lat w piłce pierwszym rozgrywającym jest obrońca, tylko w naszym kraju długo takich obrońców mieć nie będziemy. Niech sztab wytłumaczy się dlaczego na mundial pojechał Peszko skoro nawet nie był, żadną konkurencją dla Kuby i Grosika (schodzi Kuba wchodzi Bednarek). Jak na mundial, może jechać Teodorczyk, który jest niezrównoważonym emocjonalnie człowiekiem. Jak mógł pojechać Jędrzejczyk... za Euro 2016 chyba. Jak na ławce może siedzieć bramkarz, który rozegrał cały sezon w lidzie angielskiej, a gra rezerwowy Juventusu. Jak w obronie może grać chłopak, który rozegrał kilka meczy pod koniec sezonu, a w kadrze może zagrał 4 razy. Co do Zielińskiego wielkim piłkarzem nie będzie nigdy. Ciągle gadka, że jest wielkim talentem.. To kiedy ten talent eksploduje, chłopak ma już 24 lata, a nie wie co ze sobą zrobić na boisku, gra na alibi i albo w ogóle nie bierze udziału w grze. Niech usiądzie z nim dobry psycholog bo, ewidentnie ma miękkie kolana w każdym meczu. To nie przypadek, że nie jest podstawowym zawodnikiem Napoli. Jak mamy grać na mundialu skoro nie potrafimy zebrać podstawowej jedenatski. Są tylko jednostki, które jako tako grają w zagranicznych klubach bo są kierowani przez ludzi którzy potrafią nimi pokierować. Kiedy dotknie ich ręka Polskiego trenera, wszystko leci na łeb, na szyję. No i Nawałka... powinien odejść już po Euro 2016. Przecież doskonale wiadomo było, że na Euro wydarzył się cud i ten człowiek więcej nic nie ugra. Kompletnie bez pomysłu, bez jakiejkolwiek wizji na grę, nie potrafiący reagować na wydarzenia na boisku. Jak trenerem reprezentacji może być człowiek, którego jedynym sukcesem jest awans do ekstraklasy z Górnikiem i mistrzostwo z Wisłą. Ten człowiek nie ma pojęcia o piłce na najwyższym poziomie. Mam nadzieje, że polecą głowy po tym mundialuuu... Ale gdzie tam jak pieniążki będą się zgadzać karuzela będzie kręcić się dalej, a nam pozostanie się cieszyć z awansu na mundial raz na 12 lat.