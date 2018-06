Iran do zapewnienia sobie awansu potrzebuje zwycięstwa z Portugalią. Remis da awans tylko w przypadku porażki Hiszpanii z Marokiem co najmniej dwoma golami. Za to Hiszpanii i Portugalii do awansu wystarczą remisy.

Kibice Iranu przeszkadzali reprezentantom Portugalii robiąc wszystko, by pomóc swoim piłkarzom. W niedzielę w nocy pojawili się pod hotelem Portugalii w Sarańsku z wuwuzelami.

Wtedy do kibiców wyszedł Cristiano Ronaldo. Pokazywał fanom, by pozwolili spać piłkarzom.

Ronaldo walczy nie tylko o awans, ale również o koronę króla strzelców. Po dwóch meczach ma cztery gole, tyle samo co Romelu Lukaku i o jednego mniej od Harry'ego Kane'a.

