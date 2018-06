Wierzyłem, że Polska zagra dobry mecz i wygra. Czuję się jak Wy. Wszystkim tu w Brazylii mówiłem, że kibicuję przede wszystkim Polsce. Teraz zostaje mi trzymanie kciuków za moją reprezentację drugiego wyboru.

Niestety, z Kolumbią znów nie pokazaliśmy nic ze swojej normalnej gry. Zwykle siła Polski to solidna defensywa i kilku zawodników potrafiących dostarczać piłkę Robertowi Lewandowskiemu, który świetnie wykorzystuje podania. Z Kolumbią nie byliśmy dobrze zorganizowani w obronie, w każdej części boiska w łatwy sposób traciliśmy wiele piłek, a przede wszystkim nie mieliśmy żadnego zawodnika, który byłby w stanie dobrze podać do Roberta.

Lewandowski nie da rady wygrać sam. On nie jest takim piłkarzem jak Neymar czy Messi, nie przedryluje trzech czy czterech rywali i nie strzeli gola po takiej akcji. Zresztą, widzimy, że i ci dryblerzy na mundialu sami nie wygrywają meczów swoim drużynom. Lewandowskiemu trzeba dostarczyć piłkę, wtedy wie, co z nią zrobić.

Jesteśmy na tych mistrzostwach bardzo słabi. Daleko nam do tego, co potrafimy. Cuadrado mógł robić na swojej stronie, co tylko chciał, Quintero na swojej też, a James Rodriguez w środku. Pomocnicy Kolumbii dawali swojemu napastnikowi takie piłki, o jakich Lewandowski mógł tylko pomarzyć. Prawda jest taka, że każda drużyna potrzebuje „dziesiątki”. A my nie mamy teraz takiego zawodnika, który dużo by widział i dużo potrafił, jeśli chodzi o stworzenie napastnikowi szans na zdobycie gola.

Transmisję meczu oglądałem w brazylijskiej telewizji. Komentatorzy chwalili Kolumbię za bardzo dobry występ, a o Polsce powiedzieli, że wyglądała, jakby grała mecz towarzyski. Dziwili się, że Kolumbia strzelała gole, a Polska cały czas zostawała z tym samym ustawieniem, nie próbowała niczego zmienić, nie poszła do przodu, tylko ciągle grała to samo. Czyli to, co zupełnie nic jej nie przynosiło. Polska została oceniona jako duże rozczarowanie. Ludzie spodziewali się po niej więcej, bo dobrze wyglądała w kwalifikacjach do mistrzostw, a do tego jest drużyną z pierwszej „10” rankingu FIFA. Każdy oczekiwał, że Polska coś pokaże, a nie pokazała zupełnie nic. Niestety, taka jest smutna prawda.