Polska przegrała 0:3 z Kolumbią i straciła jakiekolwiek szanse na awans do 1/8 finału. Na MŚ 2018 zagra jeszcze z Japonią (czwartek, 16.00).

- Tak jest od czterech mundiali - powiedział Boniek odnosząc się do faktu, że Polacy grają mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.

- Nie możemy mieć pretensji, rywale byli piłkarsko lepsi. Naszej drużynie nie zabrakło niczego. Kolumbia była po prostu lepsza.

- Pewien etap się zakończył. Ta drużyna przez cztery lata zrobiła wspaniałe rzeczy, ale nie potrafiła z siebie wydobyć więcej rezerw. Trzeba się nad wszystkim zastanowić. Mamy pół roku, by przygotować drużynę do eliminacji Euro 2020. Jest też Liga Narodów, którą traktujemy poważnie, ale to będzie poligon doświadczalny. Na drużynę spadnie fala krytyki, to rzecz normalna. Musimy jak najszybciej odbudować się na el. Euro 2020, by odnieść sukces.

- Nie lubię przegrywać, ale zdaję sobie sprawę, że trudno mieć do wszystkich pretensje. Rywale byli lepsi. Jest mi bardzo przykro. Kolumbijczycy mieli lepszych piłkarzy. Staraliśmy się, ale jak w sporcie ktoś jest lepszy, to jest lepszy. My byliśmy gorszą drużyną.