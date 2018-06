sir.fred godzinę temu Oceniono 11 razy 11

Jest kilka wytłumaczeń. Bez Glika ci chłopcy są osrani ze strachu. Szczęsny dawał ciała w kluczowych momentach - drugi gol z Senegalem, pierwszy z Kolumbią. Krychowiak, Błaszczykowski, i częściowo Grosicki za mało grali w klubach. Milik nie był gotowy na mundial. Lewandowski od pół roku jest w słabszej formie niż zwykle. No i wreszcie widzimy, ile dla tej drużyny znaczył Mączyński - tak, proszę się nie śmiać, to on wyprowadzał piłkę, łatał dziury, to z nim mógł sobie poklepać Zieliński i rozprowadzać sensownie akcję - w tych niewielu meczach, gdy grywali razem. Nawałka pogubił się taktycznie, jego histeria udzieliła się zawodnikom. Długo by jeszcze wymieniać...