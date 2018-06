konrad.bajor godzinę temu Oceniono 15 razy 9

No im myślę, że to powinna być ostatnia wypowiedź Lewandowskiego jako kapitana zespołu PL.

To ma być wypowiedź kapitana drużyny, człowieka który błyszczy w mediach społecznościowych. W du..ie mu się poprzerwacało. To po cholerę były te przygotowania, Juraty, mydlenie oczu kibicom. Chłopie nie kompromituj się totalnie. Plątaliście się po tym boisku a nie graliście. I mecz, winny sędzia, ale drugi to w 100% należna wybrana Kolumbii. Dobrze, że wygrali bo byli x3 lepsi.