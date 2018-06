anielskie_oczka godzinę temu Oceniono 25 razy 19

Wrogowie Polski znów powiedzą, że przegraliśmy. Jednak to było nasze kolejne zwycięstwo moralne, dochowaliśmy wiary naszym wartościom! Wygrywając mecz o wszystko poszlibyśmy w ślady Niemców z wczoraj, a nie można do dopuścić do tego, by być jak Niemcy!



Poza tym daliśmy wygrać drużynom z uboższych krajów, co świadczy o naszej dobroczynności i zamknie usta oszczercom zarzucającym nam nietolerację (w końcu część zawodników Kolumbii jest czarnoskóra).