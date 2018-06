niktalboktos pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Wielu polityków uważa ze polskie społeczeństwo nie dorosło do demokracji. Wydaje mi się że polscy kibice nie dorośli do obiektywnego odbioru polskiej piłki nożnej. Po każdych wygranych eliminacjach dajemy sobie wmówić że już prawie jesteśmy na szczycie i możemy wygrać z każdym. Ale eliminacje to tylko wstęp do wielkiej piłki, nic więcej. Tylko tyle. Np w Szwecji raczej nie wierzono że ich ekiupa moze coś zdziałać na tym Mundialu, chcoiaż Szwedzi i tak mimo monotonnego i kunktatorksiego stylu gry są od nas lepsi. U nas za to była euforia i dywagacje z kim zagramy w 1/8 finału. Rozumiem ze dziennikarze i media plus ekipa Bonka kreują w wyrachowany sposób taki fałszywy obraz naszej piłki bo coś z tego mają, ale dlaczego ludzie są tak naiwni?