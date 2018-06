tommmy77 przed chwilą 0

Co za bzdura. Autorowi nawet nie chciało się zajrzeć do przepisów, które rzekomo cytuje. A są one takie:

Kick-off

(...)

• all players must be in their own half of the field of play

• the opponents of the team taking the kick-off are at least 9.15 m (10 yds)

from the ball until it is in play

(...)

Jak widać przepisy są jasne — wszyscy piłkarze (łącznie ze wznawiającym grę) muszą być NA SWOJEJ POŁOWIE.