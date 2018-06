Od początku spotkania dominowali Anglicy i nie pozwolili nawet pomyśleć Panamczykom, że mogą cokolwiek ugrać w tym meczu. Już w 8. minucie John Stones wykorzystał błąd w kryciu zawodników z Ameryki Południowej i po dobrym dośrodkowaniu z rzutu rożnego umieścił głową piłkę w siatce. Na kolejną bramkę trzeba było czekać wyjątkowo długo, jak na standardy tego meczu, ponieważ na 2:0 Brytyjczycy podwyższyli w 22. minucie. Fidel Escobar faulował w polu karnym Jessego Lingarda, a "jedenastkę" na bramkę pewnym strzałem w okienko pokonał Harry Kane. Kolejne minuty to dalsza dominacja i kontrola spotkania przez zawodników Garetha Southgate'a. Udowodnili ją w 36. minucie, kiedy to pięknym, technicznym strzałem zza pola karnego popisał się Jesse Lingard. Anglicy nie zamierzali zwalniać przed przerwą i dalej atakowali panamską bramkę. Efekt? Jeszcze dwie bramki zdobyte przed przerwą. Najpierw Wyspiarze bardzo ładnie rozegrali piłkę po centrze z rzutu wolnego, piłka krążyła między kolejnymi zawodnikami, którzy podawali ją sobie głową. Początkowo na bramkę uderzał Sterling, ale piłkę odbił Penedo. Odbił ją jednak wprost do Stonesa, który podwyższył prowadzenie. Następnie ponownie z rzutu karnego panamskiego golkipera pokonał Harry Kane.

Druga połowa nie była już tak intensywna jak pierwsza, ale mimo to nie brakowało bramek. Już kilka chwil po przerwie prowadzenie zawodników Southgate'a mógł podwyższyć Sterling, ale przegrał pojedynek jeden na jeden z Penedo. Nie odwlekła się jednak egzekucja piłkarzy z Ameryki Południowej. Z daleka piłkę uderzył Loftus-Cheek, ale po drodze futbolówka odbiła się jeszcze od pięty Harry'ego Kane'a i to napastnikowi Tottenhamu zapisano bramkę. Jeszcze sędzia sprawdził, czy nie było pozycji spalonej w momencie podania Loftusa-Cheeka, Kane nie był na spalonym, ale arbiter ostatecznie uznał gola. Panamczycy mimo fatalnego wyniku nie poddawali się i próbowali atakować angielską bramkę. Najpierw na kwadrans przed końcem bardzo dobrą akcję próbował wślizgiem zamknąć Roman Torres, ale minimalnie obok uderzył piłkarz z Ameryki Środkowej. Chwilę później Panamczycy mogli cieszyć się z bramki honorowej. Dobre dośrodkowanie z lewej strony posłał Murillo, a po wślizgu Pickforda pokonał Felipe Baloy. Do końca pojedynku Anglicy kontrolowali już pojedynek i wynikiem 6:1 zakończył się pojedynek.

Anglia 6:1 Panama

8' John Stones 1:0

22' Harry Kane (karny) 2:0

36' Jesse Lingard 3:0

40' John Stones 4:0

45+1' Harry Kane (karny) 5:0

62' Harry Kane 6:0

78' Felipe Baloy 6:1

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier (70' Rose), Loftus-Cheek, Henderson, Lingard (63' Delph), Young – Kane (C) (63' Vardy), Sterling.

Panama: Penedo – Murillo, Torres (C), Escobar, Davis – Bárcenas (69' Abdiel Arroyo), Cooper, G. Gómez (69' Baloy), Godoy (63' Ávila), Rodríguez – Pérez.

Żółte kartki: Loftus-Cheek - Cooper, Escobar, Murillo

Sędzia: Ghead Grisha (Egipt)

