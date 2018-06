lorca_mallorca pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Ćwoki, a bielutki jak Marian Kowalski Guidetti to, przepraszam, co robił chwilę wcześniej? Mógł grać na czas, mógł podać koledze, KTÓRY MIAŁBY PRZED SOBĄ PUSTĄ BRAMKĘ, a zamiast tego podał Neuerowi.

Durmaz sfaulował, bo takie było jego zadanie - zatrzymać grę poza polem karnym. Pozycja do strzału była niedogodna. Taki już pech Szwedów, że Niemcy wymyślili sprytne wyjście z trudnej sytuacji.