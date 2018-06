szlachcic 2 godziny temu Oceniono 10 razy 10

8 druzyna swiata jaka jest Polska w rankngu FIFA z tej grupy wyjdzie spokojnie bo ta grupa jest najslabsza

W naszej grupe nie mamy rywala z topu ........... bo my nim jestesmy

Senegal jest 27 druzyna, z wielkimi problemami - przegralismy z nimi o klase. Ale coz, zdarzyc sie moze slabszy mecz.

Teraz 8 druzyna swiata pokaze co potrafi i rozniesie Kolumbie (16 miejsce) ......... bo 8 miejsce nie bierze sie z nikad. Japonczycy zostana zmiazdzeni (61 miejsce) a Lewandowski w tym meczu strzeli 8 bramek i bedziemy mieli krola strzelcow

Reasumujac

Tak to jest jak PZPN oszukal system i grajac mecze towarzyskie z druzynami najslabszymi i takimi by awansowac w rankingu. A kibice kretyni uwierzyli ze jestesmy jednym z najlepszych krajow pilkarsko