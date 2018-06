martinez123 24 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Bez przesady. Żeby zobaczyć tam choć odrobinę faulu, trzeba było powtórki z którejś tam kamery. Kontrowersja, nic ponad to. Mógł gwizdnąć, mógł puścić. Mógł obejrzeć, nie musiał. Jak to mówi Pan Sławek - decyzja do wybronienia, jakakolwiek by nie była.

Z drugiej strony - gdyby gwizdać takie faule w polu karnym, to chyba każdy kontakt by trzeba było zamieniać na karny. Nawet nie trzeba się odwoływać do argumentu, że za gwizdnięcie takiego faulu w Premier League Benny Hill (RIP) by go zjadł śmiechem. Po prostu, tak się gra dziś - twardo, na granicy faul. A Marciniak pozwolił dziś na męską grę - i był w tym konsekwentny.