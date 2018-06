janek58kos 3 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Druga polowa meczu : Meksykanin ,niedaleko swego pola karnego ewidentnie fauluje Koreanczyka( wyraznie to bylo widac na telewizyjnych powtorkach) i rozpoczyna dlugim podaniem akcje ,po ktorej pada bramka dla Meksyku. Blad sedziego ,ktory,zamiast przerwac akcje , nieslusznie uznal bramke dla Meksyku ,jak sie potem okazalo ,bramke na wage punktow i klasyfikacji w grupie,VAR-u ,co dziwnei nienormalne ,niestety nie bylo .Po meczu ,w telewizyjnym studio TVP Sport ,pytany o sporna sytuacje ,telewizyjny ekspert od sedziowania,niejaki Rafal Rostkowski , stwierdzil ,glupawo sie usmiechajac ,ze "...boiskowo byl to oczywisty faul ,ale ,ze koreanscy zawodnicy nie za bardzo protestowali ,to sedzia podjal sluszna decyzje , a poza tym Meksyk ,ogolnie rzecz biorac ,mial przewage ,i ,caly czas ogolnie rzecz biorac ,faulowal w calym meczu mniej niz Koreanczycy , wiec chyba dobrze ,ze sedzia tego faulu nie odgwizdal ,a poza tym wczoraj tez sedzia nie odgwizdal karnego dla Serbow".Ciezko mi skomentowac te wypowiedzi eksperta od sedziowania ,niejakiego Rafala Rostkowskiego ,bo nie jestem lekarzem . Jak wiadomo , mecz.zakonczyl sie wynikiem 2:1 dla Meksyku ,ja czekam na wyjasnienie eksperta ,niejakiego Rafala Rostkowskiego , dlaczego "boiskowych" fauli nie powinno sie gwizdac i jakie to sa faule "nieboiskowe"